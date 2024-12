Germania, attentato a Magdeburgo: auto contro il mercatino di Natale, morti e feriti

Un altro attentato di Natale in Germania: un'auto lanciata a velocità folle ha investito decine di persone al mercatino di Magdeburgo. La Mitteldeutscher Rundfunk, l'emittente radiotelevisiva pubblica locale dei Länder tedeschi di Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia, è stata la prima a diffondere la notizia. Nel 2016 erano state 12 le persone morte nel mercatino di Natale a Monaco di Baviera, con dinamiche identiche.

Il bilancio, assolutamente provvisorio, riferisce di un morto e tra i 60 e gli 80 feriti, ma sono numeri destinati probabilmente a crescere con il passare delle ore. Il video, diffuso su X, rende bene l'idea della violenza dell'impatto della vettura sulla folla che passeggiava tranquillamente tra le bancarelle. Nel momento del fatto, peraltro, il mercatino era chiuso. Fonti della Dpa riferiscono che ha polizia ha arrestato il conducente. ma c'è ancora il massimo riserbo sulla sua identità e sul movente che ha portato al folle gesto.

La zona intorno al mercatino è stata transennata ed evacuata e le autorità hanno invitato i cittadini a trovare al più presto riparo e a non uscire di casa. Secondo quanto riferito gli artificieri sono arrivati sul posto e stanno perquisendo la zona alla ricerca di esplosivi nel timore di un attentato ancora più "composito". Le autorità hanno subito definito quanto accaduto un "attacco terroristico"

