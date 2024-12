Musk, il messaggio clamoroso dopo la sentenza Open Arms: sinistra in tilt

20 dicembre 2024 a

"Bravo!". Elon Musk posta su X la sua lapidaria solidarietà a Matteo Salvini per l'assoluzione di Palermo nel processo Open Arms. Il leader della Lega, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture nonché vice della premier Giorgia Meloni, è stato assolto in Tribunale dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver impedito lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla nave della Ong spagnola nell'agosto del 2019, quando era ministro degli Interni, perché "il fatto non sussiste".

Il patron di Tesla - e dello stesso social network - incorpora nel suo messaggio la versione in inglese del post del leader della Lega, con tanto di 'card' con foto e simbolo del partito. Musk poi risponde poi con un "magari" al post con cui Andrea Stroppa - considerato l'elemento di spicco del suo 'inner circle' in Italia e suo 'portavoce' non ufficiale nel nostro Paese - domanda se Salvini, dopo l'assoluzione di oggi, tornerà ministro dell'Interno.

Immaginiamo la sinistra friggere per vari motivi: l'assoluzione piena, senza se e senza ma rivendicata anche dal legale di Salvini, Giulia Bongiorno. Il governo di centrodestra sempre più compatto e rafforzato nella sua battaglia contro l'immigrazione clandestina. La beffa dei giudici. E ora le parole di Musk, che verrano giudicate una "ingerenza straniera" nei fatti italiani. Per di più, la prospettiva di un Salvini di nuovo al Viminale. Indigeribile, davvero indigeribile.