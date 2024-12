Aereo precipita in Kazakistan, il video mostra la tragedia in diretta: clamoroso, ci sono sopravvissuti

25 dicembre 2024 a

a

a

Un aereo della compagnia Azerbaijan Airlines, con 67 persone a bordo tra cui 62 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio, è precipitato in Kazakistan, nei pressi della città di Aktau. Il volo, partito da Baku e diretto a Grozny, in Russia, è stato coinvolto in un tragico incidente rilanciato nel giorno di Natale - oggi mercoledì 25 dicembre - dalle agenzie di stampa russe.

Secondo quanto riferito sin dal principio dal ministro per le emergenze del Kazakistan, tra i passeggeri ci sarebbero "diversi sopravvissuti". Attualmente, le autorità riportano almeno 25 persone tratte in salvo, di cui cinque in condizioni critiche e già ricoverate negli ospedali della zona. Tuttavia, il bilancio delle vittime è drammatico, con 42 morti accertati. Tra i sopravvissuti anche due bambini.

L’incidente sarebbe stato causato da una collisione con uno stormo di uccelli, come riportato da Sputnik Azerbaijan. Non è ancora stata determinata con certezza la cifra esatta dei passeggeri sopravvissuti, poiché le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Dalle prime ricostruzioni emerge che l’equipaggio aveva segnalato problemi tecnici durante il volo. Inizialmente il velivolo era stato dirottato verso Makhachkala e successivamente ad Aktau. Dopo aver sorvolato l’aeroporto di Aktau, i piloti avevano richiesto un atterraggio di emergenza, ma la manovra è fallita: l’aereo è precipitato toccando il suolo con il muso, causando un’esplosione al momento dell’impatto.

Attualmente, squadre di emergenza sono impegnate nel contenimento dell’incendio sviluppatosi dopo l’incidente. "Cinquantadue dipendenti e 11 veicoli del Ministero dell'Emergenza del Kazakistan sono arrivati sul luogo dell'incidente aereo ad Aktau", hanno dichiarato le autorità kazake. Le indagini sulle cause dell’incidente e sulle dinamiche che hanno portato alla tragedia sono ancora in corso. Per chiarire la dinamica di quanto accaduto, per certo, saranno utili i numerosi video dell'incidente che già stanno circolando online.