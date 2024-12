La Russia accusa Usa e Gran Bretagna: "Attentati terroristici contro le nostre basi in Siria"

28 dicembre 2024 a

a

a

Sono ore di grandissima tensione internazionale intorno alla Siria e in Medio Oriente. L'intelligence russa ha accusato oggi Stati Uniti e Regno Unito di preparare attacchi terroristici contro le basi militari russe in Siria per indurre Mosca a evacuare il proprio personale.

"I servizi speciali degli Stati Uniti e del Regno Unito stanno preparando attacchi terroristici contro le basi militari russe in Siria", ha dichiarato il Russian Foreign Intelligence Service (Svr) in un comunicato riportato dalle agenzie di stampa russe. Secondo gli 007 di Mosca, i leader locali dello Stato islamico (Isis) avrebbero ricevuto "droni d'attacco" a questo scopo.

Ursa Major, la nave russa con armi siriane affonda in Spagna: i sospetti sono clamorosi

Nel frattempo, emergono inquietanti dettagli riguardo agli attacchi aerei israeliani del 26 dicembre che hanno colpito l'aeroporto principale dello Yemen mentre un volo civile di Yemenia Airways, un Airbus 320 con centinaia di passeggeri a bordo, stava atterrando e una delegazione delle Nazioni Unite era in attesa di partire. Secondo quanto dichiarato dal coordinatore Onu per gli aiuti umanitari in Yemen, Julien Harneis, in un briefing con i giornalisti, la cosa più spaventosa dei due attacchi aerei non è stata l'effetto su di lui e su altre 15 persone che si trovavano nella sala vip dell'aeroporto internazionale di Sanaa, fra cui il capo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ma piuttosto la distruzione della torre di controllo dell'aeroporto mentre l'aereo della Yemenia Airways stava rullando dopo avere toccato terra.

"La moglie di Bashar sta morendo". Asma Assad, fuga di notizie sconvolgente da Mosca

"Fortunatamente l'aereo è riuscito ad atterrare in sicurezza e i passeggeri sono potuti sbarcare, ma poteva andare molto, molto peggio", ha detto Harneis, che si trovava con Tedros nella lounge. Harneis ha riferito che uno degli attacchi ha colpito circa 300 metri a sud della sala vip e un altro circa 300 metri a nord intorno alle 16:45 locali, mentre circa 5 membri del team delle Nazioni Unite erano fuori dall'edificio.

"Non solo non avevamo alcuna indicazione di potenziali attacchi aerei, ma non ricordiamo l'ultima volta che ci sono stati attacchi aerei a Sanaa durante le ore diurne", ha detto Harneis in una conferenza stampa video da Sanaa. Le Nazioni Unite hanno dichiarato che almeno 3 persone sono state uccise e decine ferite nell'attacco. Tra i feriti c'era un membro dell'equipaggio del Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite, che stava per far partire da Sanaa la delegazione delle Nazioni Unite composta da circa 20 persone. Ha riportato una grave ferita alla gamba a causa delle schegge e ha perso molto sangue, ha detto Harneis. EST NG01 cba 280749 DIC 24