Corea del Sud, l'aereo si schianta in pista: è una strage. Il drammatico sospetto

Sale ad almeno 120 vittime il bilancio del disastro aereo in Corea del Sud. Lo conferma l'agenzia nazionale dei vigili del fuoco, in relazione al velivolo che ha preso fuoco in seguito a un atterraggio fallito in un aeroporto del sud del Paese. L'incendio ha avvolto l'aereo della Jeju Air, che trasportava 181 persone, quando è sbandato fuori pista subito dopo l'atterraggio ed è esploso dopo essersi schiantato contro una barriera. L'ufficio emergenze del Paese ha dichiarato che il carrello d'atterraggio sembra aver avuto un malfunzionamento.

I soccorritori stanno vagliando varie ipotesi sulle cause dell'incidente, tra cui quella che il velivolo sia stato colpito da uccelli che hanno causato problemi meccanici. L'alto funzionario del Ministero dei Trasporti Joo Jong-wan ha dichiarato che gli investigatori del governo sono arrivati sul posto per indagare sulle cause dell'incidente e dell'incendio. Le immagini dell'incidente trasmesse dalla televisione Ytn hanno mostrato l'aereo della Jeju Air sbandare sulla pista, apparentemente con il carrello ancora chiuso, e scontrarsi frontalmente con un muro di cemento alla periferia della struttura. Altre emittenti televisive locali hanno mandato in onda filmati che mostravano dense colonne di fumo nero sprigionarsi dall'aereo avvolto dalle fiamme. Lee Jeong-hyeon, capo della stazione dei vigili del fuoco di Muan, ha dichiarato che i soccorritori stanno continuando a cercare i corpi dispersi dall'impatto. L'aereo è stato completamente distrutto e solo la coda è rimasta riconoscibile tra i rottami.

Le immagini diffuse dall'agenzia sudcoreana Yonhap mostrano l'aereo della Jeju Air proveniente da Bangkok, toccare il suolo a grande velocità', senza il carrello, la carlinga incandescente, forse già in fiamme. La corsa incontrollata sulla pista d'atterraggio, fino allo schianto contro il muro di cinta. Infine l'esplosione e la colonna di fumo nerissimo che si alza verso il cielo. Delle 181 persone a bordo, 175 erano passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Solo due sono state estratte ancora vive. "Poche possibilità che ci siano sopravvissuti", riferiscono fonti del dipartimento dei vigili del fuoco sudcoareano. "L'aereo è quasi completamente distrutto e l'identificazione delle persone decedute si sta rivelando difficile. Il processo di localizzazione e recupero dei resti sta richiedendo tempo", viene aggiunto. Oltre al bird strike potrebbero aver pesato le condizioni meteorologiche avverse. Tuttavia, la causa esatta sarà resa nota dopo un'indagine congiunta", ha dichiarato il capo della stazione dei vigili del fuoco di Muan, durante un briefing.

Una foto mostra la sezione di coda dell'aereo - un Boeing 737-8AS secondo Flight Radar - avvolta dalle fiamme su quello che sembrava essere il lato della pista, con i vigili del fuoco e i veicoli di emergenza nelle vicinanze. Il primo tentativo di atterraggio era fallito. Tuttavia, l'aereo non è stato in grado di rallentare fino a raggiungere la fine della pista, il che ha causato l'incidente e l'incendio del velivolo.

L'aeroporto internazionale di Muan si trova nella contea di Muan, a circa 288 chilometri (179 miglia) a sud-ovest di Seoul. L'agenzia dei vigili del fuoco ha dichiarato di aver mobilitato 32 autopompe e decine di vigili del fuoco sulla scena. La prima segnalazione dell'incidente aereo è giunta poco dopo le 9 di domenica mattina, ma la prima risposta delle autorità è arrivata solo alle 9:46, quando sono stati mobilitati 80 membri del quartier generale centrale dei soccorsi e dell'unità antincendio dell'aviazione. Un totale di 180 squadre, tra cui personale militare, vigili del fuoco e ambulanze, si trovano nell'area. Il presidente ad interim del Paese, Choi Sang-mok, ha ordinato di compiere tutti gli sforzi possibili nelle operazioni di soccorso dopo l'incidente e anche la polizia ha mobilitato delle unità.