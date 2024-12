Aereo schiantato in Corea, l'ultima comunicazione al pilota: "Non puoi atterrare"

La National Fire Agency ha detto che i soccorritori sono al lavoro per tirare fuori le persone dall'aereo passeggeri della Jeju Air che si è schiantato in Corea del Sud ulla pista dell'aeroporto della città di Muan, a circa 290 chilometri (180 miglia) a sud di Seoul, prendendo fuoco e disintegrandosi.

Il bilancio delle vittime è drammatico: almeno 176 persone, di cui 83 donne, 82 uomini e altre 11 il cui sesso non è stato immediatamente identificabile, sono morte nell'incendio, hanno detto i vigili del fuoco. Solo due delle persone a bordo tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono stati estratti vivi dalle lamiere bruciate del Boeing 737-800. Le autorità sanitarie hanno affermato che i due sopravvissuti, entrambi membri dell'equipaggio, sono coscienti e non in pericolo di vita. Al momento ci sono ancora 3 dispersi.

L'aereo aveva 15 anni e stava tornando da Bangkok, quando si è schiantato intorno alle 9.03 ora locale. La causa del disastro sarebbe un guasto meccanico dovuto all'impatto con uno stormo di volatili. I funzionari del Ministero dei Trasporti hanno infatti dichiarato che la torre di controllo dell'aeroporto aveva emesso un avviso di bird strike all'aereo poco prima dell'atterraggio, dando al pilota il permesso di atterrare in un'altra area. Il pilota ha inviato un segnale di soccorso poco prima che l'aereo superasse la pista e sbandasse attraverso una zona cuscinetto prima di colpire il muro di protezione. L'alto funzionario del Ministero dei Trasporti Joo Jong-wan ha dichiarato che i tecnici hanno recuperato il registratore dei dati di volo dalla scatola nera dell'aereo e stanno ancora cercando il dispositivo di registrazione della voce in cabina di pilotaggio.

Il filmato dell'incidente trasmesso dai canali televisivi sudcoreani mostrava l'aereo della Jeju Air che scivolava ad alta velocità lungo la pista di atterraggio, apparentemente con il carrello di atterraggio ancora chiuso, oltrepassando la pista e scontrandosi frontalmente con un muro di cemento alla periferia della struttura. innescando un'esplosione. Altre emittenti televisive locali hanno trasmesso filmati che mostrano fiammate da uno dei motori e spesse colonne di fumo nero che si alzano dall'aereo, avvolto dalle fiamme.



Horrifying footage emerging of a Jeju Air Boeing 737-800 (not a Max) with 175 onboard involved in a crash at Muan International Airport in South Korea — video shows the aircraft attempting a ‘belly landing’ (without its landing gear extended) before impacting the perimeter wall pic.twitter.com/C3JCUz8Iw8