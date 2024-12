Berlino, attacco con coltello in strada: ferite gravemente due persone, chi finisce in manette

31 dicembre 2024 a

a

a

Un uomo ha attaccato e ferito dei passanti con un coltello a Berlino: è successo davanti al mercato Rewe, nel quartiere di Charlottenburg, una zona piuttosto tranquilla della capitale, come riferito dalla polizia, che ha poi rintracciato e arrestato l’aggressore. Secondo i media locali, due persone sarebbero state portate in ospedale perché avrebbero riportato ferite piuttosto gravi. La Bild, inoltre, ha spiegato che diversi passanti si sarebbero gettati addosso all'assalitore per bloccarlo mentre altri avrebbero subito chiamato le forze dell’ordine, lanciando l’allarme.

Secondo il giornale tedesco, però, al momento non si parlerebbe di un attacco di tipo terroristico e l'uomo in questione sarebbe affetto da patologie mentali. “Poco prima delle 12, i servizi di emergenza sono stati chiamati a Charlottenburg perché un uomo avrebbe ferito diverse persone, presumibilmente con un coltello”, ha scritto la polizia su X. Poi ha aggiunto di non essere ancora in grado di dire quante persone siano state ferite o di fornire dettagli sull'aggressore. Quanto accaduto oggi, martedì 31 dicembre, ha colpito un Paese ancora fortemente scosso dall’attentato nella città di Magdeburgo, avvenuto poco meno di due settimane fa, quando un auto si è buttata sulla folla al mercatino di Natale uccidendo cinque persone e ferendone più di 200.