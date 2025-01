Montenegro, entra in un ristorante e spara: 7 morti, killer in fuga armato. La polizia avverte: "Restate a casa"

Sparatoria in un ristorante a Montenegro, dove un uomo armato ha ucciso diverse persone. È successo in un villaggio nel sud del Paese, vicino alla città di Cetinje. Lo ha riferito l'emittente pubblica Rtcg, citando un comunicato della polizia. "Nel pomeriggio in un ristorante a Bajice, A.M., 45 anni, ha ucciso diverse persone usando armi da fuoco. Armato, ha lasciato l'edificio ed è scappato", hanno fatto sapere le forze dell'ordine. Tra le vittime ci sarebbero anche dei bambini. Per catturare l'aggressore, la polizia ha mobilitato delle truppe speciali.

Intanto, gli agenti hanno invitato i residenti della zona interessata dalla sparatoria a mantenere la calma e soprattutto a rimanere a casa per evitare qualsiasi tipo di pericolo. Sarebbe escluso per ora uno scontro tra bande criminali. Secondo la televisione statale Rtcg, sarebbero sette le persone uccise. Il quotidiano montenegrino Vijesti, invece, ha riferito che la sparatoria sarebbe avvenuta dopo una rissa.

, .



An armed attacker opened fire in Cetinje, Montenegro, resulting in seven people dead, among whom two were children.



The suspect, see photo, is still at large.



The Police… pic.twitter.com/bSSaNoTZDT