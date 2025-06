La morte in diretta: attacco di panico, si lancia nel vuoto

Una morte in diretta social. Una storia e un video che hanno sconvolto una intera comunità. Tjana Radonjic, studentessa serba di 19 anni e influencer, è deceduta in Montenegro mentre stava realizzando un video promozionale.

La giovane si trovava in Montenegro per partecipare a un giro gratuito di parasailing offerto da un'agenzia sportiva del posto. Il tutto ripreso dalle telecamere per realizzare uno spot e attrarre turisti per la stagione estiva. Appena seduta, Tjana viene però colta da un attacco di panico. Dopo aver salutato la telecamera sorridendo all'obiettivo, la modella serba inizia ad agitarsi all'improvviso, quando si trova già a una cinquantina di metri d'altezza dal suolo.

Nel tentativo di liberarsi dalle imbragature di sicurezza, la ragazza si slaccia le cinture e poi si getta nel vuoto, lasciandosi letteralmente cadere a testa in giù. Un volo fatale nelle acque del Mare Adriatico, davanti alle coste du Busdav. Le autorità locali hanno aperto una inchiesta sul decesso ma non sembrano esserci dubbi: si è trattato, appunto di un drammatico e fatale attacco di panico. Tjana, completamente fuori di sé, si è tolta anche il giubbotto di salvataggio che aveva indosso.