Cybertruck Tesla esplode davanti all'hotel di Trump a Las Vegas: "Un morto e diversi feriti", ipotesi terrorismo

L'esplosione del cybertruck Tesla davanti al Trump Hotel di Las Vegas, Nevada, potrebbe essere stato un attentato. Lo hanno detto fonti investigative a Abc, che hanno avviato un'indagine in cui ipotizzano questa ipotesi. Il veicolo elettrico era stato prenotato con la stessa app, Turo, con cui l'attentatore Shamsud Din Jabbar aveva noleggiato il pickup usato per la strage a New Orleans (15 morti e piu' di 30 feriti) circa cinque ore prima. Nell'attentato a Las Vegas ci sono stati un morto e sette feriti. Il cybertruck sarebbe stato riempito di mortaretti e fuochi d'artificio. A insospettire gli investigatori la coincidenza tra l'incidente in cui era rimasto coinvolto un veicolo Tesla, la compagnia di cui e' maggiore azionista Elon Musk, alleato del presidente eletto Donald Trump, e l'hotel di proprietà' dello stesso tycoon.



Il proprietario del furgone utilizzato per l'attacco a New Orleans è stato riconosciuto dal suo proprietario tramite inquadrature della targa trasmesse dai media: l'uomo, che non ha voluto rendere nota la propria identità', ha spiegato che era solito noleggiare cinque vetture tramite Turo per ricavarne del denaro, ma che dopo quanto accaduto non intende più' fare uso dell'applicazione. A Las Vegas, frattanto, la polizia ha reso noto che il cybertruck esploso di fronte all'ingresso del Trump International Hotel, causando la morte del conducente e il ferimento di sette passanti, era stato noleggiato tramite la stessa applicazione. Per il momento, gli investigatori parlano di una "coincidenza", ma secondo il quotidiano "New York Times" sono in corso accertamenti per verificare se tra i due episodi esistano altri legami.