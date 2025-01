Elon Musk, gli immigrati insultano l'Italia e la polizia? La sua reazione è epica

02 gennaio 2025 a

Il disprezzo degli immigrati verso il nostro Paese esibito durante i festeggiamenti di capodanno in piazza Duomo a Milano ha fatto il giro del mondo. E non potrebbe essere altrimenti. Centinaia di nordafricani, in quello che dovrebbe essere uno dei centri più importanti della nostra Penisola, che attaccano le forze dell'ordine e inneggiano alla Palestina. Ma questo - si dirà - non è niente di nuovo. Tuttavia, nel video che è circolato sui social, si possono ammirare alcuni ragazzi mentre attaccano senza vergogna il nostro Paese. Come se non fosse l'Italia ad averli accolti con grande generosità.

Il video degli immigrati che insultato il nostro Paese ha suscitato lo sdegno di Matteo Salvini. Il segretario della Lega non ha usato mezzi termini per condannare il loro comportamento. "Che tristezza. Festeggiare il Capodanno con risse e insulti all’Italia, agli italiani e alla Polizia è da cretini. Non gli piace il nostro Paese? Che tornino da dove sono venuti. Non abbiamo bisogno di loro", ha commentato su X.

Come detto, il disprezzo degli immigrati verso l'Italia ha fatto il giro del mondo. Ed è subito diventato virale sui social. Tanto da indurre Elon Musk, il proprietario di X, a ricondividerlo. Con in descrizione un emoticon dalla faccia perplessa e disgustata.