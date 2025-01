Biden, nuova gaffe: canta buon compleanno a questo ragazzo, ma dimentica il suo nome

06 gennaio 2025 a

Joe Biden gaffeur per eccellenza. Nonostante il suo mandato sia alla fine (il 20 gennaio lascerà la Casa Bianca a Donald Trump), il presidente degli Stati Uniti uscente non manca di collezionare scivoloni. È accaduto durate un ricevimento per i nuovi membri del Congresso, quando si è dimenticato il nome del giovane invitato sul palco e a cui stava facendo gli auguri. Nel filmato – diventato immediatamente virale sui social – si vede, infatti, Biden intonare correttamente la canzone di buon compleanno, ma al momento di pronunciare il nome del festeggiato si blocca e farfuglia poche parole, ma del tutto incomprensibili.

Nel frattempo Donald Trump, in un'intervista radiofonica,ha reagito all'annuncio dell'azione esecutiva firmata da Biden, a due settimane dalla fine della sua presidenza, per vietare in modo permanente le trivellazioni offshore lungo l'intera East Coast, la parte orientale del Golfo del Messico, le coste degli stati di Washington, Oregon e California e un tratto del Mare di Bering a largo dell'Alaska.

In realtà, l'ordine firmato da Biden rende non immediata la possibilità di Trump, che ha vinto le elezioni con lo slogan "drill, baby, drill", di annullare il divieto. Infatti viene invocata una legge del 1953, la Outer Continental Shelf Lands Act, che dà al presidente ampia autorità di escludere acque territoriali da future licenze per l'esplorazione di risorse di petrolio e di gas.