Iran, non indossa il velo e strappa il turbante al mullah: gesto eroico della ragazza in aeroporto

Un nuovo atto di ribellione a Teheran. All’aeroporto Mehrabad un mullah ha rimproverato una ragazza perché non indossava il velo. La risposta? La giovane si è avvicinata al religioso, strappandogli il turbante e srotolandolo prima di indossarlo sulla testa. A riprendere l'accaduto alcuni passeggeri. Nella clip, diffusa sui social dalla giornalista iraniana Masih Alinejad e dall’associazione Femme Azadi, si vede la giovane che, dopo aver preso il turbante, continua a protestare, urlando tutta la sua rabbia. L’associazione scrive su X che il viso della ragazza "non è stato sfocato perché è stata arrestata".

"Una ragazza coraggiosa in un atto di sfida ha tolto il turbante dalla testa di un religioso che la rimproverava per non aver messo il velo islamico e lo ha indossato – è il commento della giornalista – L’oppressione si è tramutata in resistenza. Per anni i religiosi hanno preteso che i loro turbanti fossero intoccabili e sacri, ma l’atto di protesta di questa donna ha sfatato quel mito. Le donne iraniane sono stufe e arrabbiate per l'apartehid a cui sono sottoposte".

Il doppio gioco dell'Iran sulla pelle di Cecilia Sala

Intanto rimane in carcere, proprio a Teheran, Cecilia Sala. A detta dell'Iran l'arresto della giornalista italiana non è "una ritorsione" per l'arresto del cittadino iraniano Mohammad Abedini Najafabadi da parte dell'Italia su mandato Usa. Lo ha affermato la portavoce del governo di Teheran Fatemeh Mohajerani. "L'arresto di Sala non è correlato ad alcuna altra questione", ha dichiarato Mohajerani citata da Isna. "Spero che il suo problema venga risolto".