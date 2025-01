Nato contro Russia, 10 navi schierate nel Golfo di Finlandia: una mossa senza precedenti

08 gennaio 2025 a

La Nato non resta a guardare. Al contrario, si preparare a contrastare la Russia. Come riporta l'emittente nazionale finlandese Yle, l'Alleanza Atlantica ha lanciato un'operazione di deterrenza nel Golfo di Finlandia. L'obiettivo? Sorvegliare i cavi sottomarini finiti nel mirino di Mosca. Il via alla missione è previsto alla fine di questa settimana. Si parte con dieci navi da guerra, poi si valuterà l'invio di ulteriori elementi per integrare la flotta della Nato in missione nel Mar Baltico. L'Alleanza Atlantica ora alza lo scudo in difesa dell'area che da mesi è alle prese con minacce e attacchi alle infrastrutture sottomarine di ispirazione russa.

L'Alleanza Atlantica invierà circa 10 navi nel Mar Baltico per proteggere le infrastrutture sottomarine, ha riferito l'emittente finlandese Yle, citando fonti. La marina della Nato dovrebbe iniziare ad arrivare nel Mar Baltico alla fine di questa settimana e vi rimarrà fino ad aprile, ha affermato l'emittente. Le navi saranno posizionate vicino ai cavi dell'energia e delle telecomunicazioni e fungeranno da fattore deterrente, secondo quanto spiegato. Quattro cavi delle telecomunicazioni sottomarine sono stati danneggiati dal 25 al 26 dicembre. Tre di questi erano posizionati tra Finlandia ed Estonia e un cavo collegava la Finlandia alla Germania.

Come riporta il Messaggero, si tratta di una mossa strategica per bloccare le azioni della flotta ombra della Russia. L'ultimo caso è quello della petroliera Eaglie S, battente bandiera delle Isole Cook. La marina svedese ha annunciato ieri di aver recuperato l'ancora della nave sospettata di appartenere alla "flotta fantasma" russa e di aver causato danni a cinque cavi sottomarini nel Mar Baltico. "L'Hms Belos ha trovato e levato l'ancora e l'ha consegnata alle autorità finlandesi", ha detto Jimmie Adamsson, portavoce della marina svedese, aggiungendo che l'operazione è stata "abbastanza breve".