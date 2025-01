Donald Trump, tutto pronto per l'incontro con Putin: tam tam da Mar-a-Lago

10 gennaio 2025 a

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato giovedì di essere al lavoro per organizzare un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. "Vuole un incontro, e noi lo stiamo organizzando" ha detto Trump ai microfoni dell’emittente televisiva statunitense "Fox News" durante un incontro con i governatori repubblicani presso la sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida. Trump ha sottolineato di aver "comunicato molto" con il presidente cinese Xi Jinping e di aver parlato con numerosi altri leader mondiali, ma di non aver ancora avuto alcun contatto diretto con il presidente russo.

"Il presidente Putin vuole un incontro. L’ha detto anche pubblicamente, e dobbiamo porre fine a quella guerra. È un disastro sanguinoso", ha detto Trump riferendosi al conflitto in Ucraina. Trump ha promesso più volte di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, e ha detto di voler portare Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al tavolo delle trattative. Il presidente eletto è stato criticato per anni dai Democratici che lo accusano di essere troppo accomodante nei confronti del presidente russo. Intanto durante la riunione di Ramstein, l’Ucraina ha raggiunto accordi su pacchetti di sostegno aggiuntivi per un valore di 2 miliardi di dollari.

Lo ha detto il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, conversando con i giornalisti in Italia. Zelensky ha aggiunto: "Voglio ringraziare tutti i partner, tutti i ministri della difesa, più di 50 paesi. Oggi abbiamo avuto un ottimo incontro e un ottimo risultato. Pacchetti aggiuntivi del valore di 2 miliardi di dollari per sostenere l’Ucraina. Questo è già sulla carta. 34 Paesi sostengono queste coalizioni strategiche"