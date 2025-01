Los Angeles in cenere, disastro per Meghan Markle: slitta la serie, ecco per quale scena

13 gennaio 2025 a

Meghan Markle è stata costretta a posticipare l'uscita della sua serie su Netflix dopo gli incendi che hanno devastato Los Angeles. Il debutto di "With Love, Meghan" era previsto mercoledì 15 febbraio, ma poi è stato ritardato. La nuova data è quella del 4 marzo, come annunciato dal gigante dello streaming. Si tratta di una serie lifestyle girata nella California meridionale. Dopo quanto successo proprio in California, sarebbe stata la stessa Meghan a chiedere di posticipare la data di uscita.

"Ringrazio i miei partner di Netflix per avermi supportato nel posticipare il lancio, mentre ci concentriamo sulle esigenze delle persone colpite dagli incendi nel mio stato d'origine, la California", ha affermato la Duchessa del Sussex, annunciando lo slittamento della messa in onda. Il programma è stato girato nella cittadina di Montecito, nella California meridionale, dove vivono Meghan e suo marito, il principe Harry. Da martedì 7 gennaio, gli incendi boschivi hanno devastato Los Angeles, uccidendo almeno 24 persone e costringendo centinaia di migliaia di abitanti a lasciare le proprie case.

Lo scorso 9 gennaio, Meghan e il marito - in una dichiarazione - hanno esortato le persone ad aprire le loro case agli sfollati e a controllare i loro vicini disabili e anziani. La coppia, però, non si è limitata a un comunicato stampa: ha anche deciso di aprire le porte della propria casa per accogliere gli amici rimasti vittime degli incendi. Poi sono andati a Pasadena per incontrare i volontari che in questi giorni stanno distribuendo cibo alle persone in difficoltà e hanno fornito un servizio di supporto psicologico per chi ha bisogno di aiuto immediato.