Barack Obama, crisi con Michelle? La voce clamorosa: chi è l'attrice con cui sta ora

Gira un'indiscrezione clamorosa sull'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Secondo quanto riferito da Marca, lui e l'ex first lady, Michelle, non solo starebbero attraversando una fase difficile del loro matrimonio, ma di mezzo ci sarebbe pure una terza persona. Si tratterebbe di un'attrice molto famosa, che ha recitato in film e serie tv di successo come "Friends", ovvero Jennifer Aniston. Dopo 32 anni insieme, insomma, Barack e Michelle ora sarebbero in crisi. E lui avrebbe iniziato una relazione con la Aniston.

In ogni caso, non è la prima volta che gli Obama si trovano al centro del gossip: nel 2013 il National Enquirer ipotizzò la fine del matrimonio a seguito di pesanti accuse di infedeltà. E oggi l'indiscrezione non è poi così diversa: Michelle sarebbe infuriata per la presunta relazione extraconiugale del marito. Secondo una fonte vicina alla coppia, i due sarebbero “alle strette”. Per quel che riguarda il presunto flirt tra Obama e la Aniston, invece, il gossip si sarebbe diffuso già alla fine del 2024. In quell'occasione, però, era intervenuta direttamente l'attrice a fare chiarezza. Ospite al Jimmy Kimmel Live!, aveva detto: “Ho incontrato Obama solo una volta. Conosco Michelle più di lui”.

Tuttavia ora secondo gli esperti del settore, qualcosa non tornerebbe. Innanzitutto l’assenza già confermata di Michelle alla cerimonia di insediamento di Donald Trump, in programma lunedì 20 gennaio. Si tratta di un nuovo forfait dell’ex first lady, che non ha partecipato nemmeno ai funerali dell'ex presidente americano Jimmy Carter. “Era alle Hawaii per una lunga vacanza”: questa la versione ufficiale fornita dalla Cnn. Versione che, però, non ha fatto altro che aumentare le speculazioni sulla presunta crisi coniugale. Nessun commento, almeno per ora, da parte dei diretti interessati.

Di recente, nel 2022, Michelle raccontò che c'erano stati momenti in cui “non sopportava” il marito, in particolare durante gli anni in cui stavano crescendo le loro figlie, Malia e Sasha. Nel 2023, invece, Obama alla CBS parlò di alcune difficoltà coniugali: “Lasciatemi dire questo: è sicuramente più semplice essere fuori dalla Casa Bianca ed avere un po’ più di tempo con lei”.