Melania Trump, bomba a pochi minuti dall'insediamento: "Ho fatto i bagagli, stavolta sarà diversa"

Tutto pronto per il ritorno di Donald e Melania Trump alla Casa Bianca. "Ho fatto i bagagli e scelto i mobili che porterò con me - ha spiegato l'ex modella - questa volta, la seconda, la transizione sarà molto diversa". Con loro non ci sarà infatti il figlio. Durante il primo mandato del tycoon Barron era poco più che un bambino. Ora il giovane ha 18 anni. Motivo per cui avrà sì una stanza a Washington, ma frequenterà l'università a New York e vivrà fuori.

Quello della First Lady è un ruolo non nuovo per Melania, ma come in precedenza anche adesso predilige lo stare in disparte. L'ex modella ha mostrato il suo appoggio pubblico al marito soprattutto nelle fasi finali. Solo a fine ottobre è apparsa al comizio elettorale al Madison Square Garden di New York. La first lady in pectore è poi salita sul palco insieme a Trump, che nell’occasione le ha dato anche un bacio, nella notte del trionfo elettorale. "Vorrei anche ringraziare la mia bellissima moglie Melania che ha scritto il libro più venduto nel Paese. Lavora molto sodo per aiutare le persone", erano state le parole del tycoon.

Insomma, passano gli anni ma Melania e The Donald sono ancora unitissimi. Il loro matrimonio ha resistito alla burrasca delle burrasche: il caso dell'attrice a luci rosse Stormy Daniels. La donna ha raccontato che Trump avrebbe avuto rapporti sessuali con lei nel 2006, un anno dopo il matrimonio con Melania e l’anno della nascita del figlio della coppia. Vicenda per la quale Trump è stato appena condannato e Melania avrebbe pensato al divorzio. Ora però sembra tutta acqua passata.