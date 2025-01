Melania Trump? Soldi, la mossa prima dell'insediamento: cosa lancia sul mercato

20 gennaio 2025 a

A poche ora dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, la first lady Melania ha lanciato la sua criptovaluta. Si chiama $Melania, come ha annunciato lei stessa su X postando una propria foto in bianco e nero, con le mani giunte davanti al volto sorridente. Nessun riferimento, però, a quanto si può acquistare. Si tratta di una criptovaluta creata e tracciata sulla blockchain di Solana. Secondo la Bbc, che cita il sito web CoinMarketCap, “la valutazione di mercato complessiva di $Trump è di circa 12 miliardi di dollari, mentre quella di $Melania si attesta su circa 1,7 miliardi di dollari”.

Durante la campagna elettorale, Trump ha promesso di fare degli Stati Uniti la “capitale delle criptovalute” mondiale. Tra le sue promesse, la creazione di una riserva di criptovalute negli Usa, l’adozione di misure favorevoli al settore e anche la nomina di uno "zar", un responsabile delle criptovalute, nella sua amministrazione. Il ruolo potrebbe essere ricoperto da David Sacks, imprenditore ed esperto di intelligenza artificiale. Una direzione totalmente diversa da quella presa fino a pochi giorni fa dal presidente uscente, il dem Joe Biden, più scettico e diffidente nei confronti delle criptovalute.

