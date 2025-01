Forza Italia, clamoroso al giuramento di Donald Trump: spunta un altro italiano...

21 gennaio 2025 a

a

a

Non solo Giorgia Meloni. Alla cerimonia in onore del nuovo presidente americano Donald Trump a Washington c'era anche Ludovico Seppilli, 33 anni, responsabile di Forza Italia giovani per i rapporti con il partito Repubblicano, oltre che consigliere comunale del suo paese, Pino Torinese. "Il rapporto speciale tra Italia e Stati Uniti sarà utile a noi e anche all’Ue", ha assicurato in un'intervista al Corriere della Sera. Poi ha risposto a chi pensa che gli azzurri siano meno trumpiani di altri partiti: "Per Forza Italia - ha spiegato - quello con gli Stati Uniti è uno dei rapporti più importanti. E non dimentichiamo che l’atlantismo, che oggi è di tutto il centrodestra, nasce dalle scelte politiche di Silvio Berlusconi".

A proposito della figura del Cav, Seppilli ha detto che è molto apprezzato negli Usa: "E' considerato una figura fondamentale. Sul mio biglietto da visita c’è il logo con la parola Berlusconi. E basta il suo nome ad aprire tante porte". E a questo punto ha fatto un esempio: "L’altra sera ho avuto occasione di parlarne con Rick Perry, già governatore del Texas e ministro durante il primo mandato di Trump: lui era presente alle visite di Berlusconi a George Bush e le sue parole mi hanno molto emozionato". Infine, su eventuali incomprensioni tra Usa e Ue, l'esponente di Forza Italia giovani ha spiegato: "È importante che l’Unione europea sappia tutelare i suoi interessi. E questa presidenza è un’opportunità storica anche per fare passi avanti su temi come la difesa comune. Il rapporto speciale tra Italia e Usa sarà utile anche all’Unione".