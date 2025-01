Melania Trump, "come una vedova di mafia": l'ultimo insulto alla First Lady

21 gennaio 2025 a

Melania Trump come "una vedova di mafia, o una rappresentante di alto rango di un misterioso ordine religioso con un pizzico di My Fair Lady": la fashion editor del Washington Post ha descritto così il look sfoggiato dalla first lady alla cerimonia di insediamento del marito, il nuovo presidente americano Donald Trump. Melania, in effetti, ha indossato un abito blu scuro abbinato a un cappello dello stesso colore. Un completo piuttosto cupo nell'insieme. Sui social, intanto, in molti si sono già scatenati con i meme. Qualcuno, in particolare, commentando il cappello blu con nastro bianco e larga tesa indossato da Melania, ha visto una certa somiglianza col personaggio interpretato nel 1994 da Jim Carrey in The Mask.

Lo stesso Donald Trump ha scherzato su quel cappello dicendo che la moglie "stava per prendere il volo". Intanto in rete il copricapo disegnato dall'americano Eric Javits è stato paragonato anche a quello di Carmen Sandiego, la popolare protagonista dell'omonimo gioco per bambini anni Novanta, o a quello di Hamburglar, un personaggio delle pubblicità di McDonald's. Il cappello della first lady è stato molto chiacchierato anche perché sarebbe diventato un ostacolo quando Trump ha cercato di baciare sua moglie durante la cerimonia. Non riuscendo ad avvicinarsi al viso di Melania, Donald è stato costretto a lasciare il bacio in aria, come sospeso.