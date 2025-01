Il generale tedesco Freuding: "Mosca sta creando le condizioni per attaccare la Nato"

21 gennaio 2025 a

La Russia si prepara ad attaccare la Nato? Questo il timore del capo dell'esercito tedesco, il maggiore generale Christian Freuding, che ne ha parlato in un'intervista al quotidiano Die Welt. Ad alimentare questa preoccupazione il fatto che Mosca si stia riarmando in tempi sempre più brevi, andando oltre ogni aspettativa. Secondo Freuding, il presidente russo Vladimir Putin starebbe mettendo in atto una strategia con l'obiettivo di "creare chiaramente le condizioni" per un'offensiva. Già il giorno prima dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, il generale tedesco aveva rivelato le ultime mosse della Russia, che ha provveduto a sostituire velocemente i missili e i carri armati persi durante la guerra in Ucraina.

Secondo il capo dell'esercito tedesco, "le forze armate russe non solo sono riuscite a colmare le enormi perdite di uomini e mezzi, ma stanno anche riarmandosi con successo". Putin, tra l'altro, avrebbe pure organizzato diversamente l'economia russa proprio per fornire maggiore sostegno alla sua macchina bellica. Inoltre, avrebbe stretto accordi con Iran e Corea del Nord per ottenere rifornimenti aggiuntivi, tra cui carri armati, missili e droni. Le ultime strategie messe in atto dallo zar fanno pensare che stia sicuramente "creando le condizioni" per attaccare la Nato, seppure non ci siano certezze da questo punto di vista. "La produzione sta aumentando, le scorte nei depositi si stanno accumulando", ha spiegato Freuding.