La Russia sferra il più potente attacco dall'inizio della guerra

"Kharkiv sta attualmente subendo l'attacco più potente dall'inizio della guerra su vasta scala", ha scritto su Telegram il sindaco Igor Terekhov, descrivendo una raffica di missili, droni e bombe guidate che colpiscono simultaneamente. "Si sono udite almeno 40 esplosioni in città in un’ora e mezza e la minaccia dei droni rimane". E nella notte in cui Mosca ha attaccato violentemente Kharkiv, i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 36 droni ucraini. Lo ha riferito il ministero della Difesa spiegando che le regioni interessate sono state quelle di Kursk, Bryansk, Kaluga, Smolensk e Mosca. Intanto un uomo e una donna sono rimasti feriti in seguito di un attacco di droni nella regione di Mosca. Lo ha reso noto il governatore Andrei Vorobyov.

"I sistemi di difesa aerea hanno respinto un attacco di droni nemici nella regione di Mosca. Nove droni sono stati abbattuti la scorsa notte e ieri a Zaraisk, Odintsovo, Domodedovo, Istra e Solnechnogorsk", ha scritto Vorobyov sul suo canale Telegram. La maggior parte dei droni è stata distrutta durante l'avvicinamento agli obiettivi. E per spiegare meglio cosa è accaduto in queste ore va sottolineato che la Russia ha compiuto nella notte 215 attacchi in Ucraina. A quanto riferito su Telegram dall'Aeronautica di Kiev, riporta Ukrinform, la contraerea è riuscita a neutralizzare 87 dei 206 droni e sette dei nove missili lanciati dalle forze russe. In dieci siti non specificati in tutto il paese, i droni o i missili hanno colpito il loro bersaglio, mentre in sette siti sono atterrati frammenti di droni abbattuti.