Giorgia Meloni, "miglior leader politico in Europa": Rogoff fa impazzire la sinistra

22 gennaio 2025

"So che in Italia, e in Europa, Giorgia Meloni è vista come una figura controversa. Ma è decisamente il miglior leader politico che oggi abbia l’Europa": a dirlo Kenneth Rogoff, professore di Harvard ed ex capo economista del Fondo monetario internazionale, ora a Davos per il World economic forum. Intervistato da La Stampa sull’insediamento del presidente Donald Trump negli Usa e sulle conseguenze per l’Europa, Rogoff ha speso solo parole positive per la presidente del Consiglio italiana, molto probabilmente facendo innervosire le opposizioni. "È concreta, pragmatica, capace - ha detto a proposito della premier -. L’ho vista in azione al G30 di Roma e posso affermare senza problemi che è la più talentuosa figura politica che ho osservato dai tempi di Bill Clinton".

Secondo lui, Meloni rappresenta un punto di riferimento importante in Europa: "Al netto delle posizioni politiche, l’Ue può contare su di lei. E l’Italia può godere di una relativa stabilità politica che può essere funzionale all’Ue". Quando il giornalista del quotidiano torinese gli ha chiesto se quella fosse una visione personale o comune all'estero, il professore ha spiegato che si tratta di una visione unanime: "Sì, dopo un po’ di curiosità iniziale, forse anche qualche timore, dell’Italia si apprezza la stabilità politica e il pragmatismo economico. Senza dimenticare che i rapporti transatlantici sono sempre ottimi".

Infine, parlando della nuova presidenza negli Stati Uniti, cominciata ufficialmente con l'inauguration day il 20 gennaio, Rogoff ha sottolineato che "Trump sa cosa fare e come farlo. Dai dazi alla finanza, l’impatto sarà globale. Però, in questo modo l’Europa ha l’occasione di risvegliarsi dall’attuale irrilevanza geopolitica, e Giorgia Meloni può essere cruciale in ciò". Ancora una volta, quindi, il ruolo della premier italiana potrebbe rivelarsi fondamentale.