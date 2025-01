Il vescovo di Washington attacca Trump. Il presidente reagisce: "Lei deve delle scuse al pubblico!"

22 gennaio 2025 a

Il vescovo episcopale di Washington, la reverenda Mariann Budde, ha criticato pubblicamente il neo presidente americano Donald Trump. Durante una cerimonia di preghiera alla National Cathedral di Washington, dal pulpito ha fatto appello direttamente a Trump affinché "abbia pietà" delle comunità di tutto il Paese prese di mira dalle politiche sull’immigrazione e Lgbtq+ della nuova amministrazione.

"Ci sono bambini gay, lesbiche e transgender in famiglie democratiche, repubblicane e indipendenti, alcuni che temono per la loro vita", ha detto la reverenda Budde. Trump era in prima fila con la moglie Melania Trump e JD Vance. E dopo essere stato accusato dal pulpito durate una cerimonia di preghiera alla National Cathedral di Washington, Donald Trump accusa il vescovo episcopale, la reverenda Marianne Budde, di aver usato un "tono sgradevole": "Lei e la sua chiesa devono delle scuse al pubblico!", ha detto Trump ai giornalisti.

"Il cosiddetto vescovo che ha parlato al National Prayer Service era un odiatore della linea dura di Trump della sinistra radicale. Era cattiva nel tono, e non convincente o intelligente...", ha aggiunto. Insomma, uno scontro molto acceso che di sicuro alimenterà polemiche. Ma il tycoon ha messo subito le cose in chiaro pretendendo le scuse pubbliche del vescovo.

Wow. Bishop Mariann Edgar Budde fearlessly calls out Trump and Vance to their faces. This is heroic. pic.twitter.com/igyKzC8dRo — MeidasTouch (@MeidasTouch) January 21, 2025