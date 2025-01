Donald Trump stupisce il mondo: "Oms? Forse potrei ripensarci"

26 gennaio 2025 a

Imprevedibile Donald Trump. Il presidente ha sorpreso il mondo con un’apertura inaspettata, dichiarando che potrebbe valutare il rientro degli Stati Uniti nell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Questo arriva pochi giorni dopo la sua decisione di ordinare l’uscita del Paese dall’agenzia, motivata da quella che ha definito una cattiva gestione della pandemia di Covid-19 e altre crisi sanitarie globali.

Attualmente, l’uscita degli Stati Uniti dall’Oms è prevista per il 22 gennaio 2026. Gli Stati Uniti sono il principale finanziatore dell’organizzazione, contribuendo a circa il 18% del budget complessivo. L’ultimo bilancio biennale dell’Oms, per il periodo 2024-2025, ammonta a 6,8 miliardi di dollari. Durante un discorso a Las Vegas, Trump ha espresso il suo disappunto riguardo al fatto che gli Stati Uniti versino più fondi rispetto alla Cina, nonostante quest’ultima abbia una popolazione molto più numerosa.

“Forse prenderemmo in considerazione di farlo di nuovo, non lo so. Forse lo faremmo. Dovrebbero ripulire tutto,” ha affermato Trump, lasciando aperta la porta a un possibile ripensamento sul rientro nell’organizzazione, a patto che vengano apportati cambiamenti significativi. La questione resta aperta e potrebbe avere un impatto significativo sulla politica sanitaria globale e sulle relazioni internazionali tra Stati Uniti e Cina.