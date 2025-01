Altro che "tecnodestra", la vera minaccia è il "tecnocomunismo"

28 gennaio 2025 a

Contrordine compagni, la tecnodestra si può battere. Per la sinistra europea, in particolare quella italiana, ma più in generale per chiunque abbia sinceramente a cuore i valori della libertà e della democrazia, le ultime settimane non sono davvero state facili. L’inaspettato voltafaccia dei padroni delle big tech, prima fedeli sostenitori dei progressisti Usa, guardiani inflessibili e severi censori di ogni violazione al wokismo e al politicamente corretto, ed ora schierati al completo all’Inauguration Day per omaggiare Re Donald II, ha scatenato il panico. Che si è trasformato in terrore quando il terribile Elon Musk, già sotto accusa per la sua raffica di post sovranisti a sostegno della destra europea (che dopo il fallimento della sinistra continua a riscuotere sempre più consensi, si è messo ad agitare il braccio assumendo posture che gli esperti della materia hanno inequivocabilmente associato a quelle dei suoi amici nostalgici che lo scorso 7 gennaio si sono ritrovati ad Acca Larentia (...)



