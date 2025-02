Joe Biden "ha firmato il contratto", clamoroso: sbarca a Hollywood, ecco come

04 febbraio 2025 a

Archiviata l’esperienza alla Casa Bianca, Joe Biden potrebbe darsi al cinema. No, non è uno scherzo. Due settimane dopo aver lasciato Washington, l'ex presidente democratico ha firmato un contratto con l'agenzia di talenti di Hollywood Creative Artists Agency che lo rappresenterà in trattative per il futuro della sua vita pubblica dopo la Casa Bianca. La Caa, che rappresenta anche l'ex presidente Barack Obama e la moglie Michelle, aveva già sostenuto Biden dal 2017 al 2020, quando l'allora ex vicepresidente aveva pubblicato il memoir "Promise me dad" sul rapporto con il figlio Beau.

Anche stavolta potrebbero esserci in cantiere nuovi progetti editoriali e conferenze. "Il presidente Biden è una delle voci più rispettate e influenti degli Stati Uniti negli affari nazionali e globali", ha dichiarato Richard Lovett, co-presidente dell'agenzia: "Il suo impegno di una vita nel servizio pubblico è caratterizzato da unità, ottimismo, dignità e possibilità. Siamo profondamente onorati di collaborare nuovamente con lui".

Intanto Donald Trump ha chiarito quale sarà il perimetro entro cui il suo braccio destro Elon Musk opererà alla Casa Bianca. Il miliardario lavorerà come un "dipendente governativo speciale", con un indirizzo e-mail governativo e un ufficio nel complesso della Casa Bianca. Lo ha reso noto un dirigente della Casa Bianca. Tale designazione significa che Musk non è un volontario ma nemmeno un dipendente federale a tempo pieno, eludendo cosi' alcune regole che obbligano i dipendenti federali a rivelare una serie di dati e informazioni.