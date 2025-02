Trump, il piano per Gaza: "Via i palestinesi, la possiederemo. Diventerà la Riviera del Medio Oriente"

05 febbraio 2025 a

a

a

Via i palestinesi da Gaza, per trasformarla nella "riviera del Medio Oriente". Il presidente americano Donald Trump ha svelato, nell'incontro a Washington con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il piano straordinario con cui gli Stati Uniti potrebbero assumere il controllo della Striscia di Gaza.

In conferenza stampa congiunta con Netanyahu dopo l'incontro tenutosi alla Casa Bianca, Trump ha presentato il suoi piano senza entrare nel dettaglio di come intende spostare più di due milioni di palestinesi o controllare Gaza, ma ha assicurato di voler rendere l'enclave martoriata dalla guerra "incredibile", rimuovendo bombe inesplose e macerie e riqualificandola sul piano economico. "Gli Stati Uniti prenderanno il controllo della Striscia di Gaza e ci lavoreranno. La possederemo", ha detto Trump. Il tycoon ha assicurato di avere il sostegno della "massima leadership" in Medio Oriente e ha aumentato la pressione su Egitto e Giordania per accogliere gli sfollati, nonostante entrambi i paesi e i palestinesi avessero già respinto categoricamente l'ipotesi. Trump sostiene una "proprietà a lungo termine" di Ga daza parte degli Stati Uniti, che la renderebbe "la Riviera del Medio Oriente. Potrebbe essere qualcosa di magnifico".

Video su questo argomento Israele, Netanyahu vola in Usa: "Con Trump ridisegneremo il volto della regione"

Netanyahu ha mostrato apertura verso il piano di Trump, che potrebbe "cambiare la storia" e verso cui vale la pena "prestare attenzione". Il premier israeliano, giunto alla Casa Bianca per tenere colloqui sulla seconda fase della tregua Israele-Hamas, ha invece visto il focus dell'incontro spostato su un'iniziativa che potrebbe completamente trasformare lo status quo in Medio Oriente. Trump, che ha anche fatto intendere di star ragionando su un possibile viaggio a Ga, nozan sembra intenzionato a ricostruirla per i palestinesi.

"Non dovrebbe passare attraverso un processo di ricostruzione e occupazione da parte delle stesse persone che hanno... vissuto lì e sono morte lì e hanno vissuto un'esistenza miserabile lì", ha detto. I due leader avevano avuto momenti di tensione in passato, ma Netanyahu ha accolto il ritorno del tycoon alla Casa Bianca, dopo che i rapporti con Joe Biden erano stati messi in crisi dalla postura di Israele nel conflitto. Il leader israeliano non ha escluso un ritorno alle ostilità con Hamas o con gli altri nemici nella regione, tra cui Hezbollah e l'Iran in Libano. "Metteremo fine alla guerra vincendola", ha insistito Netanyahu, garantendo il ritorno di tutti gli ostaggi tenuti da Hamas. Netanyahu ha anche espresso fiducia su un possibile accordo con la storica rivale regionale, l'Arabia Saudita, per normalizzare le relazioni. Ma dopo aver ascoltato il piano di Trump, Riad ha ribadito che non avrebbe formalizzato i legami con Israele senza la creazione di uno stato palestinese.

Trump tende una mano a Netanyahu, ecco i due regali: basta fondi per l'Unrwa e via dall'Onu antisemita

Durissime, come prevedibile, le reazioni da Hamas alle parole di Trump: "La nostra gente nella Striscia di Gaza non permetterà che questi piani vengano approvati, ciò che è richiesto è porre fine all'occupazione e all'aggressione contro la nostra gente, non espellerla dalla sua terra", sono le parole del portavoce Sami Abu Zuhri. Per Izzat al-Rishq, alto esponente del gruppo palestinese, "la dichiarazione di Trump sul 'controllo di Gaza' mostra confusione e profonda ignoranza riguardo alla Palestina e alla regione". "Gaza non è una terra condivisa e nessuna delle due parti può decidere di controllarla. Fa parte della nostra terra palestinese occupata, e ogni soluzione dovrà basarsi sulla fine dell'occupazione e sul mantenimento dei diritti del popolo palestinese", ha aggiunto al-Rishq, assicurando che "il popolo palestinese e le sue forze, sostenute dal popolo arabo e musulmano e dal mondo libero, fermeranno qualsiasi piano di sradicamento e spostamento".