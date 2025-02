Gerhard Schroeder "ricoverato per burnout". Germania sotto choc

05 febbraio 2025 a

L'ex cancelliere tdesco, Gerhard Schroeder, 80 anni, è stato ricoverato in clinica a causa di una diagnosi di burnout. Lo ha dichiarato l'avvocato di Schröder, come riporta la Dpa. A metà gennaio, l'annullamento per malattia di Schroeder dalla commissione d'inchiesta sulla costruzione del controverso gasdotto Nord Stream 2 nel Mar Baltico aveva alimentato le speculazioni sulla sua salute.

Il suo medico curante ha spiegato che Schroeder soffre di "tipica sindrome da burnout con segni di profondo esaurimento e grave mancanza di energia". L' ex cancelliere soffre anche di "difficoltà di concentrazione e di memoria, nonché di disturbi del sonno". Schroeder “non è in grado né attualmente né nel prossimo futuro di far fronte allo stress fisico e psicologico di un interrogatorio lungo, soprattutto pubblico, in una commissione d’inchiesta”.

L'avvocato di Schroeder, Hans-Peter Huber, ha confermato alla DPA che le condizioni del politico sono così gravi che ha dovuto ricorrere alle cure mediche su consiglio di un medico. A nome della famiglia, Huber ha chiesto al pubblico di rispettare la privacy di Schroeder. Nato il 7 aprile 1944 e membro del Partito Socialdemocratico di Germania (SPD) dagli anni '60, Schroeder è stato Ministro-Presidente della Bassa Sassonia dal 1990 al 1998, Presidente del Bundesrat (Consiglio Federale) dal 1997 al 1998 e Cancelliere federale della Germania dal 1998 al 2005. E' finito sotto accusa per il suo conflitto d'interessi e la vicinanza con la Russia di Vladimir Putin.