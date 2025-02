Elon Musk fermato dalla magistratura: "Rischio danni irreparabili", terremoto negli Usa

08 febbraio 2025 a

Ordinanza d'urgenza per bloccare il controllo del sistema di pagamento del Tesoro degli Stati Uniti da parte della Government Efficiency Commission (DOGE) guidata da Elon Musk: l'ha emessa un giudice federale degli Stati Uniti, Paul A. Engelmayer, che ha così deciso di vietare l'accesso ai dati conservati presso il Tesoro degli Stati Uniti a "tutte le nomine politiche", a "tutti gli agenti speciali del governo" e a "tutti i dipendenti governativi assegnati a un'agenzia esterna al Tesoro". Secondo il giudice, come riporta il New York Times, il rischio è che ci siano "danni irreparabili".

La nuova politica dell'amministrazione Trump, in effetti, consentiva a persone nominate politicamente e "dipendenti governativi speciali" di accedere a questi sistemi contenenti informazioni altamente sensibili come i dati bancari. Cosa che, come si legge nell'ordinanza, aumenterebbe il rischio di fughe di notizie e renderebbe i sistemi molto più vulnerabili a eventuali mosse di hacker. Il giudice Engelmayer, dunque, ha ordinato a qualsiasi funzionario a cui fosse stato concesso l'accesso ai sistemi dal 20 gennaio di "distruggere tutte le copie del materiale scaricato dai registri e dai sistemi del Dipartimento del Tesoro". In più, ha impedito al governo di concedere in futuro l'accesso a queste categorie di funzionari. Infine, Engelmayer ha stabilito che il presidente Donald Trump e il segretario al Tesoro Scott Bessent debbano comparire in giudizio venerdì 14 febbraio davanti al giudice Jeannette A. Vargas, che si occupa del caso in via permanente.