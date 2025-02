Francia, bimba di 11 anni rapita da scuola e massacrata: l'orrore, come viene ritrovata nel bosco

10 febbraio 2025 a

Rapita all'uscita da scuola e poi massacrata: è stata ritrovata senza vita in un bosco, in Francia, una bambina di 11 anni, Louise. È successo in un piccolo paese nel dipartimento dell'Essonne, a sud di Parigi. L'allarme sulla sua scomparsa era stato lanciato dai genitori venerdì 7 febbraio, dal momento che la ragazzina non era stata vista rientrare da scuola. A quel punto sono partite le ricerche, che purtroppo hanno avuto un esito drammatico. Louise è stata ritrovata poche ore dopo senza vita. La Procura di Evry, nel frattempo, ha aperto "un'indagine per omicidio di minore". I primi sospettati, un 23enne e la sua compagna di 20 anni, sono stati fermati con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Dopo l'interrogatorio, però, in assenza di prove, sono stati rilasciati.

Non è ancora chiaro cosa sia successo a Louise. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, la polizia ha potuto ricostruire gli attimi precedenti al rapimento. La bambina è uscita da scuola è si è incamminata sulla via di casa, come faceva ogni giorno. A casa però non ci è mai arrivata. Il suo corpo è stato trovato nel Parc des Templiers, un parco che si trova a circa un chilometro dalla sua scuola. Louise, stando alle prime evidenze, sarebbe stata picchiata a morte, ma non avrebbe subito violenza sessuale. Dall'autopsia è emerso "un gran numero di ferite provocate da un oggetto tagliente in parti vitali", come hanno riferito gli investigatori francesi.

In un primo momento, le indagini hanno portato all'arresto di un 23enne noto alle forze dell'ordine e della sua compagna. Dopo l'interrogatorio e le verifiche necessarie, tuttavia, la coppia è stata rilasciata. Nelle telecamere di videosorveglianza si vede un uomo che segue la bambina. Ma gli abiti indossati dal presunto assassino non sono stati ritrovati a casa del sospettato. Di qui la decisione di lasciarlo andare.