Trump mette Zelensky spalle al muro: "L'Ucraina forse sarà russa. Da Kiev voglio 500 miliardi"

"L'Ucraina un giorno potrebbe essere russa un giorno. Oppure no". Donald Trump sgancia la bomba in una intervista a Fox News, annunciando peraltro di aver chiesto a Kiev "il corrispettivo di 500 miliardi in terre rare". Dichiarazioni che forniscono una luce inedita ai negoziati per far terminare la guerra con la Russia. In questo senso, il presidente degli Stati Uniti ha inoltre confermato che il suo inviato speciale per il conflitto Keith Kellogg visiterà presto la capitale ucraina.

La dichiarazione di Trump destinata ad avere più impatto è quella relativa al fatto che l'Ucraina "possa essere russa un giorno". "Potrebbero fare un accordo, potrebbero non farlo. Potrebbero essere russi un giorno, o potrebbero non essere russi un giorno ma avremo tutti questi soldi lì dentro e dico che li voglio indietro".

Mentre si avvicina il faccia a faccia tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelelnsky, e il vicepresidente Usa, J.D. Vance, alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza prevista questa settimana, il presidente americano ha ripetuto a Fox News di voler ottenere l'accesso alle terre rare ucraine, spiegando che Washington ha dovuto "mettere in sicurezza" il denaro versato a causa della mancanza di certezza sull'esito del conflitto. Trump ha spiegato di aver chiesto a Kiev l'equivalente di 500 miliardi di dollari in terre rare, metalli utilizzati in particolare nell'elettronica.

"Almeno così non ci sentiamo stupidi", ha detto. Il presidente ucraino la scorsa settimana aveva assicurato che il suo Paese era pronto ad accogliere "investimenti da parte di aziende americane" nelle sue terre rare, sottolineando tuttavia che "parte delle nostre risorse minerarie" si trova nella zona occupata dai russi. Le autorità di Kiev, ha aggiunto Trump, "hanno essenzialmente acconsentito" allo scambio. "Altrimenti siamo stupidi. Ho detto loro, dobbiamo, dobbiamo ottenere qualcosa. Non possiamo continuare a pagare questi soldi", ha sottolineato Trump nell'intervista. La scorsa settimana, Trump ha detto che gli Stati Uniti sono interessati a ricevere terre rare dall'Ucraina e si aspettano di ricevere garanzie di fornitura in cambio di aiuti finanziari e militari.