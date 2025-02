Monaco di Baviera, un uomo si lancia con l'auto sulla folla: sangue e terrore

13 febbraio 2025 a

a

a

A Monaco di Baviera un uomo alla guida si è lanciato con l'auto sulla folla, investendo i partecipanti a una manifestazione sindacale. Stando alle prime informazioni diffuse, il numero dei feriti è di almeno 15. Al momento è in corso una grande operazione di polizia per neutralizzare l'uomo alla guida dell'auto. La polizia di Monaco ha pubblicato su X un post in cui comunica di aver bloccato l'uomo responsabile dell'attacco e che quindi non sarebbe più un pericolo per il resto delle persone presenti sul posto. Secondo quanto riferisce Bild, l'auto utilizzata sarebbe una Mini Cooper.

In aggiornamento