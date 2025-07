Holger Rune umiliato dalla collega: "Ho un marito". La figuraccia...

La bella Veronika, infatti, dal 2017 è sposata con il suo allenatore Sergei Demekhine , a sua volta ex tennista, con il quale fa coppia fissa addirittura da quando aveva appena 18 anni. Risultato: un clamoroso "due di picche" per Rune, in un certo senso umiliato in diretta al podcast BB Tennis.

Intervista con la ex collega Elena Vesnina, la russa ha rivelato i messaggi che le ha inviato Rune e le sue risposte: "Ho scritto a Rune di recente. Gli ho detto: ‘Cavolo, probabilmente sono troppo vecchia per te. E se hai guardato il mio Instagram, ho un marito'. Lui ha risposto: ‘Oh, scusa'. Da allora non mi ha più salutata". Imbarazzo evidente sia per la Vesnina sia per il conduttore, che a un certo punto preoccupato che la situazione potesse degenerare ha cercato di interrompere il racconto della Kudermetova tra le risate generali.