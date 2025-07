Scandalo nel Regno Unito, "palpate esplicite": condannata la caporale della banda

A finire nell'occhio del ciclone è Caitlyn Hawkins. La donna - riferisce Dagospia - su di giri dopo un concerto, ha molestato "con condotta indecente" alcuni soldati-maschi delle Coldstream Guards. "Palpate esplicite ai genitali, proposte appunto indecenti, battute pesantissime e pure avances. Tutto è accaduto mentre erano in uniforme. E i commilitoni non hanno gradito (almeno non tutti)", si legge. I fatti risalgono al 2023 ma solo ora Hawkins è stata giudicata colpevole.

Un componente della banda musicale delle Coldstream Guards di Sua Maestà, corpo militare leggendario dell'Inghilterra, è andato di fronte alla Corte Marziale di Sua Maestà che l'ha giudicato colpevole di condotta immorale e l'ha esonerato dal servizio con disonore. Non solo, perché nella sentenza ci sono anche 240 ore (non pagate) di servizi sociali e un corso di riabilitazione obbligatorio di 35 ore.

D'altronde lo scandalo non è da poco, visto che il Coldstream Guards è il più antico reggimento dell'esercito regolare britannico in servizio ancora attivo, fondato dal generale George Monck nella cittadina scozzese di Coldstream nel 1650. È uno dei due reggimenti della Household Division che può far risalire la sua origine al New Model Army (l'altro è il reggimento di cavalleria Blues and Royals).