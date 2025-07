Sondaggio-Pagnoncelli, trionfo Meloni e FdI: "Dopo 3 anni..."

Anche il sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli incorona Giorgia Meloni. Stando all'ultima rilevazione Fratelli d'Italia rimane saldamente in testa con un potenziale 28 per cento dei consensi, primo partito assoluto. Segue, senza grandi cambiamenti, il Partito Democratico che rimane stabile al 21,1 per cento. "A sorpresa" - si legge - ecco che c'è il Movimento 5 Stelle in crescita al 14,3 per cento.

Quarto e quinto posto per Forza Italia e Lega, rispettivamente all'8,1 per cento e 8,5 per cento. E ancora, tornando al centrosinistra ci sono Alleanza Verdi e Sinistra italiana al 5,8, mentre Azione e +Europa si trovano al 2,6 e 2,2 per cento. Insomma, Meloni e il suo partito non sembrano accusare "stanchezza" per i tre anni al governo. Diverso discorso per il Pd. Le ultime due inchieste, a Milano e nelle Marche, potrebbe infatti portare qualche scossone in negativo. E proprio le indagini stanno terremotando il centrosinistra, con molti che ad oggi si domandano sulla necessità di una nuova leadership.