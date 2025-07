Chivu, frecciata a Conte: "Noi preferiamo lavorare"

È già iniziata la sfida a distanza tra Inter e Napoli, e il terreno di scontro non è solo il campo, ma anche le conferenze stampa. Nella giornata di lunedì 29 luglio Cristian Chivu, nuovo allenatore nerazzurro, ha lanciato una frecciata diretta ad Antonio Conte. Alla domanda su quale fosse lo slogan della sua Inter, in stile “Amma faticà” dell’attuale tecnico azzurro, il rumeno ha replicato secco: “Nessuno slogan — le parole dell’ex giocatore nerazzurro — Non vogliamo copiare nessuno: preferiamo lavorare in silenzio”.

Il Mattino ha subito colto il tono provocatorio del tecnico interista, sottolineando come Chivu non abbia perso occasione per gettare benzina sul fuoco nella rivalità tra le due big del campionato. E la risposta di Conte? Apparentemente glaciale. Secondo quanto riportato dallo stesso quotidiano napoletano, infatti, l’allenatore del Napoli non ha replicato pubblicamente, mantenendo la calma. In queste ore si sta godendo un momento di relax tra i ritiri, ma la mente è sempre proiettata alla costruzione del suo Napoli insieme al presidente De Laurentiis e al direttore sportivo Manna.