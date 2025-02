Zelensky contro Trump: "Bolla di disinformazione". Mosca: "Per Donald è patetico"

19 febbraio 2025 a





Ribadendo la sua volontà di finire la guerra, Volodymyr Zelensky punta il dito contro Donald Trump. Da giorni impegnato a mediare un'eventuale trattativa con Vladimir Putin, il presidente americano viene definito dall'omologo ucraino come un capo che vive "nello spazio di disinformazione" russa. "Sfortunatamente - ha detto citato da Ukrinform - il presidente Trump, per il quale abbiamo grande rispetto in quanto leader del popolo americano, vive nello spazio di disinformazione che arriva dalla Russia".

Dietro l'attacco, le parole del tycoon secondo il quale a Kiev servono nuove elezioni, visto che l'attuale presidente (Zelensky appunto ndr) avrebbe ormai un tasso di popolarità di appena il 4 per cento. E ancora, per essere più chiaro: "Se qualcuno vuole sostituirmi ora, sappia che non funzionerà". Ma le critiche agli Stati Uniti non finiscono qui: "Loro hanno aiutato Vladimir Putin, con i colloqui di ieri a Riad, a rompere tre anni di 'isolamento' da parte dell'Occidente. E tutto questo non ha un impatto positivo sull'Ucraina". Zelensky ha anche sostenuto che gli ultimi sondaggi rivelano un suo tasso di popolarità del 58 per cento.

Russia e Usa, il giallo sull'accordo: "Elezioni in Ucraina" per far fuori Zelensky?

Infine, auspicando la fine della guerra ma con "garanzie di sicurezza", il presidente ucraino ribadisce che "non dobbiamo mai dimenticare che la Russia é governata da bugiardi patologici, non ci si può fidare e bisogna fare pressione su di loro. Per il bene della pace". Nel frattempo dal Cremlino fanno trapelare l'ipotesi di un possibile incontro Trump-Putin entro fine febbraio. Nulla però è ancora ufficiale. Da Mosca si sottolinea la necessità di arrivare al faccia a faccia "preparati" e non manca di replicare a Zelensky definito "patetico" dal ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.

Nel dettaglio, Lavrov ha affermato che Trump è abituato a parlare "con franchezza" e quindi non nasconde la sua opinione su "individui patetici" come Zelensky.. Il presidente Usa, ha affermato Lavrov, citato dall'agenzia Tass, "è un politico completamente indipendente. Inoltre, è anche una persona abituata a parlare con franchezza. Queste persone di solito non nascondono la loro opinione su individui patetici come il signor Zelensky".