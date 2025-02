Madrid, spinge la moglie nella tromba dell'ascensore ma cade lui: una fine bruttissima

20 febbraio 2025 a

Prova a spingere la moglie nella tromba dell'ascensore, ma cade lui e muore: una storia assurda quella che arriva da Madrid, in Spagna. A morire un uomo di 77 anni, precipitato dall'altezza del terzo piano. Sua moglie, invece, è sopravvissuta alla caduta e attualmente è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Il tentato femminicidio, finito con la morte dell'anziano, è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 19 febbraio nel quartiere di Entrevias, alla periferia sud della capitale spagnola.

Secondo fonti di polizia citate dall'agenzia Efe, l'uomo avrebbe tentato di spingere la moglie nella tromba di un ascensore in riparazione all'interno dell'edificio dove la coppia viveva. Durante la colluttazione, però, entrambi sarebbero precipitati nel vuoto. La donna, soccorsa dai vigili del fuoco, dai sanitari e dalla polizia accorsi sul posto, ha riportato fratture multiple nella caduta ed è stata trasferita in ospedale in gravi condizioni.

Nulla da fare invece per l'uomo, che ha subito un arresto cardiocircolatorio. Inutili le manovre di rianimazione praticate per oltre mezz'ora dai servizi sanitari di emergenza. I vicini della coppia avrebbero raccontato che marito e moglie litigavano continuamente. Nel frattempo, la polizia ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto per indagare e fare luce sui fatti.