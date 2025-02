Donald Trump si auto-incorona e fa impazzire New York: "Lunga vita al re!"

20 febbraio 2025 a

a

a

Donald Trump si incorona re di New York: il presidente degli Usa ha detto di voler eliminare il "congestion pricing" in quell'area. Si tratta di un sistema di pedaggi introdotto un mese fa per decongestionare il traffico a Manhattan. Secondo la Casa Bianca, infatti, il governo federale ha giurisdizione sulle strade che portano in città. Di qui l'intenzione di rescindere l'accordo stipulato con l'amministrazione locale. L'obiettivo è eliminare un programma che, a detta di Washington, peserebbe troppo sui lavoratori della regione.

Il tycoon ha condiviso il suo pensiero con i follower sul suo social Truth: "IL CONGESTION PRICING è MORTO. Manhattan, e tutta New York, è SALVA. LUNGA VITA AL RE!". Insomma, si è definito un sovrano. Immediata la reazione della governatrice democratica Kathy Hochul, che ha annunciato una battaglia legale: "Siamo una nazione di leggi, non governata da un re. Ci vediamo in tribunale". A informarla è stata una lettera del nuovo segretario ai Trasporti Sean Duffy, che ha definito il "congestion pricing" uno "schiaffo in faccia ai lavoratori americani" e ha manifestato l'intenzione del governo di rescindere l’accordo. "I pendolari che utilizzano le autostrade per entrare a New York hanno già finanziato la costruzione e il miglioramento delle infrastrutture attraverso le tasse su benzina o altro. Ogni americano dovrebbe avere il diritto di accedere a New York, indipendentemente dalle sue possibilità economiche", ha sottolineato Duffy.

Il "congestion pricing" è entrato in vigore il 5 gennaio scorso e prevede un pedaggio di 9 dollari per i veicoli che entrano a Manhattan a sud della 60esima strada nei giorni feriali fra le 5 del mattino e le 9 di sera (fra le 9 e le 21 nei weekend). Di notte il biglietto costa 2,25 dollari, mentre le persone a basso reddito hanno diritto a sconti o esenzioni. Il provvedimento sarebbe stato introdotto per finanziare i lavori di manutenzione e miglioramento della metropolitana.