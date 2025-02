Volodymyr Zelensky "verso l'esilio in Francia". Ed Elon Musk: "Ti nutri di cadaveri"

21 febbraio 2025 a

Il cerchio si sta drammaticamente stringendo attorno a Volodymyr Zelesnky: le trattative tra Usa e Russia, le bordate di Donald Trump, le richieste della Casa Bianca e quella sensazione di abbandono, quasi totale. Per l'Ucraina e il suo premier, nel conflitto con la Russia, siamo a uno snodo cruciale, forse a una via senza uscita, anche perché l'Unione europea non sa né come attrezzarsi né come reagire.

Ed è in questo contesto che il New York Post dà alle stampe una rivelazione esplosiva. Secondo quanto si legge sul quotidiano a stelle e strisce, "il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pochi, se non nessuno, sostenitori nella cerchia ristretta del presidente Trump, e il peggioramento dei rapporti tra i due rischia di indebolire la posizione di Kiev nei colloqui di pace con la Russia". E fin qui, nulla di nuovo. Il punto è che sempre il New York Post aggiunge che "una fonte vicina a Trump suggerisce che la soluzione migliore per Zelensky e per il mondo è che vada immediatamente in Francia". Esilio in Francia, dunque, per Zelensky. Dritto dritto nel Paese di Emmanuel Macron, uno dei suoi più assidui sostenitori.

Per capire quanto sia cambiato tutto, alla velocità delle luce, si tengano in considerazione anche le parole di Elon Musk, il quale su X ha definito Zelensky "un dittatore che si nutre dei cadaveri dei suoi soldati". E ancora, per mister Doge, Zelensky sarebbe "a capo di una gigantesca e disgustosa macchina della corruzione che si nutre dei cadaveri dei soldati ucraini". Musk ha poi aggiunto che Zelensky è consapevole che potrebbe "perdere in modo schiacciante" alle urne "nonostante abbia il controllo di tutti i mezzi di informazione e per questo ha annullato le elezioni". "La verità è che la gente dell'Ucraina disprezza Zelensky. Il presidente Trump ha ragione a ignorarlo e a cercare la pace indipendentemente", conclude Musk.