Alice Weidel, clamorosa rivelazione su Elon Musk: "Appena sveglia, ho acceso il telefonino..."

"Appena sveglia, acceso il telefono, ho visto di aver ricevuto chiamate e messaggi dagli Usa, tra cui anche da Elon Musk, il quale si è congratulato per il fantastico risultato": la leader di Afd, Alice Weidel, lo ha detto nella conferenza stampa tenuta questa mattina insieme al co-leader del partito Tino Chrupalla. Il suo partito, infatti, ha ottenuto un buon risultato alle elezioni di ieri, domenica 23 febbraio: è arrivato secondo dopo la Cdu di Friedrich Merz, ottenendo il 20,8% dei voti. Si tratta del doppio di quelli ottenuti nel 2021.

Weidel, poi, ha aggiunto che oggi stesso telefonerà a Musk. Dopodiché, sempre in conferenza stampa, ha fatto notare che nella Germania orientale il suo partito ha ottenuto il doppio dei voti rispetto alla Cdu, assicurandosi 45 dei 48 seggi disponibili. "Siamo ormai una potenza riconosciuta a livello internazionale, e siamo in contatto con tutti, compresa l’amministrazione Trump", ha sottolineato con entusiasmo Weidel. Nelle scorse ore, tra l'altro, Musk si è congratulato anche pubblicamente con la leader di Afd: "E davvero, congratulazioni - ha scritto su X -. A questo ritmo di crescita, Afd sarà il partito di maggioranza alle prossime elezioni".

Chrupalla, invece, è intervenuto per sottolineare che anche lui ha ricevuto un gran numero di messaggi di congratulazioni, anche da "due giocatori della nazionale tedesca, specificando che si tratta di due ex giocatori del Bayern Monaco", senza però precisare i loro nomi. La caccia per rintracciarli è già partita.