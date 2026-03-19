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Sandro Tonali torna in Serie A, clamoroso: con che maglia

di Lorenzo Pastugliagiovedì 19 marzo 2026
Sandro Tonali torna in Serie A, clamoroso: con che maglia

2' di lettura

Tra il finale di stagione e la programmazione della prossima annata, il Napoli continua a muoversi su due binari. Da una parte c’è la necessità di blindare il piazzamento Champions e provare a restare agganciato alle zone altissime della classifica, dall’altra prende forma il lavoro della dirigenza per individuare rinforzi utili al progetto tecnico del prossimo anno. Dopo i profili già osservati nelle ultime settimane, come Tiago Gabriel del Lecce e Juanlu Sanchez del Siviglia, nelle valutazioni del club azzurro sarebbe entrato anche un nome di grande spessore: Sandro Tonali. Un’ipotesi che potrebbe diventare concreta soprattutto se in estate dovesse cambiare qualcosa nel cuore del centrocampo.

Molto dipenderà infatti dalle situazioni legate a Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa. Per il camerunese resta forte la volontà di trovare un accordo per il rinnovo, mentre sullo slovacco eventuali offerte molto elevate potrebbero spingere il Napoli a riflettere. In parallelo resta da monitorare anche il quadro attorno a Kevin De Bruyne, che starebbe valutando una possibile esperienza negli Stati Uniti.

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In questo scenario, Tonali rappresenterebbe un profilo ideale per qualità, ritmo e personalità. Il centrocampista del Newcastle resta però al centro dell’interesse di più società, con la Juventus che da tempo segue la sua situazione e diversi club inglesi pronti a tornare in corsa dopo l’estate, soprattutto se il giocatore dovesse mettersi in evidenza in ambito internazionale. Il Napoli, intanto, mantiene aperti più tavoli e osserva con attenzione anche Riccardo Calafiori, nel caso in cui il difensore dovesse lasciare l’Arsenal. L’idea è quella di costruire una rosa ancora più competitiva, capace di dare ad Antonio Conte alternative di alto livello in ogni reparto.

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