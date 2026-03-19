Sandro Tonali torna in Serie A, clamoroso: con che maglia

Tra il finale di stagione e la programmazione della prossima annata, il Napoli continua a muoversi su due binari. Da una parte c’è la necessità di blindare il piazzamento Champions e provare a restare agganciato alle zone altissime della classifica, dall’altra prende forma il lavoro della dirigenza per individuare rinforzi utili al progetto tecnico del prossimo anno. Dopo i profili già osservati nelle ultime settimane, come Tiago Gabriel del Lecce e Juanlu Sanchez del Siviglia, nelle valutazioni del club azzurro sarebbe entrato anche un nome di grande spessore: Sandro Tonali. Un’ipotesi che potrebbe diventare concreta soprattutto se in estate dovesse cambiare qualcosa nel cuore del centrocampo.

Molto dipenderà infatti dalle situazioni legate a Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa. Per il camerunese resta forte la volontà di trovare un accordo per il rinnovo, mentre sullo slovacco eventuali offerte molto elevate potrebbero spingere il Napoli a riflettere. In parallelo resta da monitorare anche il quadro attorno a Kevin De Bruyne, che starebbe valutando una possibile esperienza negli Stati Uniti.