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Samantha De Grenet dalla Balivo, "5 mesi di dieta paleolitica": com'è oggi

giovedì 19 marzo 2026
Samantha De Grenet dalla Balivo, "5 mesi di dieta paleolitica": com'è oggi

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Bellissima, Samantha De Grenet, lo è sempre stata fin dai tempi de Tappeto volante, uno dei suoi primi programmi televisivi da conduttrice a metà anni Novanta. E oggi, a 55 anni, la presentatrice ed ex modella romana pare aver intrapreso una seconda giovinezza. 

Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, il talk del primo pomeriggio di Rai 1, ha raccontato la sua esperienza con la dieta paleolitica e l'impatto che questo regime alimentare ha avuto sul suo corpo. Per cinque mesi, ha spiegato la De Grenet, ha seguito questo tipo di dieta. Anche dopo averla abbandonata, ha comunque mantenuto qualche abitudine significativa a tavola.

"Ho fatto la dieta paleolitica per 5 mesi e ho perso 5 chili, ma dopo ho ricominciato a mangiare tutto. Sì carne e pesce, ma no pasta e pane". Certo, come sottolineato anche in tv e sui social, la dieta va eseguita non con leggerezza e sotto lo stretto controllo e la valutazione di un nutrizionista. L'idea (radicale) alla sua base è quella di adottare la dieta di un uomo preistorico: carne, pesce, uova, frutta, verdura, semi e frutta secca, escludendo invece tutti gli alimenti "lavorati" (pane, pasta, cereali, spesso i latticini). Una dieta, insomma, più "naturale" che equilibrata. 

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