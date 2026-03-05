Milano, sinistra in piazza contro la leva. L'orrore degli studenti, sfregio a Meloni

Gli studenti milanesi protestano in segno di solidarietà verso i giovani tedeschi, oggi in sciopero contro il nuovo progetto di servizio militare. I collettivi Cambiare Rotta e Osa Milano hanno organizzato un flash mob in largo 11 Settembre, non lontano dalla Prefettura, "in solidarietà con i 50mila studenti che in 130 città della Germania stanno scioperando contro la leva militare - hanno spiegato -. Siamo qui per ribadire che gli studenti non si vogliono arruolare e sono in sciopero contro le politiche guerrafondaie che il governo vuole imporre ai giovani tedeschi".

I pochi che hanno partecipato a questa manifestazione, dal titolo "Noi non ci arruoliamo", sono poi passati all'attacco, strappando le immagini del presidente Usa Donald Trump, del premier israeliano Benjamin Netanyahu, del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e bruciando "le lettere di proscrizione che fra poco questo governo guerrafondaio e nemico dei giovani ci manderà".