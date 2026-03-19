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Affari tuoi, Herbert Ballerina rischia: "Con chi dovete sostituirlo"

giovedì 19 marzo 2026
Affari tuoi, Herbert Ballerina rischia: "Con chi dovete sostituirlo"

2' di lettura

Cortocircuito in Rai: i telespettatori di Affari tuoi, il quiz show del preserale di Rai 1, stanno ancora commentando su X la partita (sfortunata) di Sara e su Rai 2 inizia Stasera tutto è possibile. E il filo conduttore è sempre lui, Stefano De Martino, che conduce entrambi i programmi. 

"Stefano deve fare una cosa importantissima, ovvero mettere Giovanni Esposito al posto di Herbert Ballerina", scrive su X un telespettatore. E non è il solo: "Stasera De Martino è riuscito a darsi la linea da Affari tuoi per Stasera tutto è possibile mentre andava in onda l'anteprima", "Finisce Affari tuoi e subito metto Rai 2 e vedo che Stasera tutto è possibile è presentato da Giovanni Esposito e Brenda Lodigiani. Oltre al fatto che Paolantoni vs Colabrodo a inizio puntata", "Geniale far iniziare con Giovanni, mentre deve ancora finire Affari tuoi! Ora pure Brenda", "L'attenzione nel non far apparire Stefano Di Martino in contemporanea ad Affari tuoi e Stasera tutto è possibile". 
 

E la gara? In lizza c'è Sara da Spoleto, Umbria, accompagnata dal partner Daniele. Comincia tutto bene, poi la Dea Fortuna si volta dall'altra parte. Il finale è un autentico crollo. Rimasta con due pacchi, da 1 euro e da 15mila, decide di cambiare e si ritrova in mano proprio quello leggerissimo. 

"Mamma mia stasera un mix tra sfiga e giocate pessime", scrive a caldo un utente su X. "Certo che era difficile beccare l'unico blu con altri tre rossi", "Comunque i concorrenti dovrebbero studiare un po' di probabilità", "È iniziata male ed è finita peggio", "Però posso dire che mi dispiace? A inizio puntata pensavo avrebbero vinto qualcosa", "Madò che sfortuna", "Mi dispiace uff... stasera che tifavo particolarmente", "Ma quale sfortuna è pura imbranataggine", "Tra tutti i rossi che c'erano ha pescato 1€ che sfiga spaziale".

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