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Gattuso, si mette malissimo: l'infortunio di Tonali, mazzata sull'Italia

giovedì 19 marzo 2026
Gattuso, si mette malissimo: l'infortunio di Tonali, mazzata sull'Italia

2' di lettura

La notte del Camp Nou è nera per il Newcastle, travolto 7-2 dal Barcellona e fuori dalla Champions League, ma soprattutto per Gennaro Gattuso: il ct della Nazionale italiana infatti è in ansia per le condizioni di Sandro Tonali

Il centrocampista azzurro delle Magpies è infatti stato costretto alla sostituzione 10' della ripresa per un problema fisico tutto da valutare in vista dei playoff per i Mondiali. L'ex Milan è uscito dal terreno di gioco toccandosi la coscia sinistra, lasciando il posto a Joe Willock, mentre il Barça dilagava nel punteggio. Tonali ha giocato con regolarità col Newcastle negli ultimi due mesi ma ha saltato l'ultima partita di Premier contro il Chelsea a causa di un malanno ed era in dubbio per la sfida con i blaugrana in Catalogna, per il ritorno degli ottavi di Champions. 

Il tecnico, Eddie Howe, ha valutato le sue condizioni e ha deciso di schierarlo, una scelta che, se l'infortunio non si rivelasse lieve, metterebbe in affanno la nazionale azzurra, dato che mancherà di sicuro Mattia Zaccagni, a causa di una lesione muscolare

"Direi che la presenza di Sandro è in dubbio. Ha un qualcosa all'inguine, o all'anca. Potrebbe essere un problema per noi", ha spiegato nel dopo-gara lo stesso Howe in vista del derby col Sunderland in programma domenica prossima. Domani il centrocampista sarà sottoposto agli esami per capire l'entità dell'infortunio che lo ha costretto a uscire dopo 10' della ripresa dal Camp Nou. La partita di Premier League col Sunderland precede di soli quattro giorni la sfida dei playoff Mondiali tra l'Italia e l'Irlanda del Nord a Bergamo. Per Gattuso, che su Tonali e Barella ha costruito il suo centrocampo, sarebbe una grossa grana.

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