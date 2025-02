Parigi, studentessa in gita partorisce in hotel e lancia il neonato dalla finestra

24 febbraio 2025 a

Partorisce in una stanza d'albergo e lancia il neonato dalla finestra: a compiere il tragico gesto una giovane americana in vacanza a Parigi. Inutili i soccorsi per il bimbo, mentre la donna è stata portata in ospedale e posta in stato di fermo dalla polizia. Il piccolo, come ha precisato la procura, "sarebbe stato gettato dalla finestra del secondo piano di un hotel nel ventesimo arrondissement". Nel frattempo la madre, hanno fatto sapere alcune fonti, "è stata portata in ospedale per essere sottoposta a un intervento in seguito al parto".

Secondo Paris-Match, che per primo ha riportato la notizia, i fatti sarebbero avvenuti questa mattina, lunedì 24 febbraio, intorno alle 6. A catturare l'attenzione dei testimoni sarebbero state delle urla. A quel punto è stato lanciato l'allarme. Purtroppo, però, i soccorsi non sono serviti a nulla. Sempre secondo Paris-Match, la giovane stava facendo una vacanza studio in Europa insieme ad altri studenti provenienti dagli Stati Uniti.

Informata dei fatti, la procura di Parigi ha subito aperto un'inchiesta per fare chiarezza sulla vicenda. "Le indagini sono appena iniziate e le circostanze precise di questo dramma devono ancora essere chiarite", ha rivelato una fonte al giornale parigino. Sul posto è poi giunto anche un magistrato.