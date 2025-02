Austria, cordone sanitario: la destra di FPO esclusa dal governo

27 febbraio 2025 a

Come in Germania, anche l'Austria punta a tenere la destra fuori dal governo. È stato infatti raggiunto un accordo tra i tre principali partiti centristi in parlamento. L'obiettivo, appunto, formare un esecutivo di coalizione senza il Partito della Libertà (Fpoe) di estrema destra. A cinque mesi dalla vittoria dell'Fpo alle ultime elezioni parlamentari è stata trovata un'intesa fra la Oevp, l'Spoe e i Neos. Un primo tentativo di formare una coalizione di governo con gli stessi tre partiti è fallito a gennaio, dopodiché l'euroscettico e filorusso Herbert Kickl (Fpoe) è stato incaricato di formare un governo, ma non ci è riuscito.

Da qui la presentazione in Parlamento, nella tarda mattinata di giovedì 27 febbraio, del programma di governo. Tra le cose annunciate, un consolidamento del bilancio senza una procedura di deficit dell'Ue, oltre a un significativo inasprimento della legge sull'asilo e a sgravi per gli inquilini. È previsto anche un "programma di base per la protezione dell'infanzia". Christian Stocker sarà così il nuovo cancelliere.

La palla ora passa al Presidente federale, Alexander Van der Bellen, che "esaminerà attentamente" il programma di oltre 200 pagine dal titolo "Fare la cosa giusta ora. Per l'Austria". Alla base dell'accordo? Il "consenso e il pragmatismo". Immediata la reazione del Pd italiano. "Quando in un Paese esiste un robusto partito autoritario di ultradestra come la Fpö di Herbert Kickl - dichiaratamente antieuropeista e contrario ai valori di fondo della Costituzione - le forze parlamentari che credono nella democrazia e nell'europeismo devono mettere in secondo piano ciò che può dividerle e unirsi per non affidare il governo nelle mani di estremisti irresponsabili. Devono farlo senza se e senza ma, siglando compromessi trasparenti e ragionevoli. Lo impone il senso di responsabilità nazionale. Si chiama patriottismo costituzionale", esulta in una nota il senatore Dario Parrini, vicepresidente Commissione Affari Costituzionali.